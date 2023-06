Wall Street Memes erreicht rasant beeindruckende 6 Mio. $ im Presale

Anzeige



Wall Street Memes, eine mächtige Community für Kleinanleger im Internet, hat gerade einen riesigen Meilenstein beim viralen Vorverkauf ihres Meme-Coins $WSM erreicht. Der Presale überschritt gerade die Marke von 6 Millionen Dollar, obwohl er erst vor zweieinhalb Wochen gestartet wurde. Somit hat Wall Street Memes in einem atemberaubenden Tempo rund 350.000 Dollar pro Tag eingeworben.

Kryptoinvestoren haben also keine Zeit zu verlieren, wenn sie frühzeitig in das Projekt einsteigen wollen, das der nächste Pepe, Dogecoin oder Shiba Inu Meme-Coin sein könnte. Je früher die Investoren dabei einsteigen, desto niedriger ist der Preis, zu dem sie sich $WSM-Tokens sichern können.

Der Vorverkauf befindet sich derzeit in der 13. Phase und der Preis für $WSM liegt bei 0,0286 $. Bis zum Ende des Presales wird der Verkaufspreis jedoch auf 0,0337 $ gestiegen sein. Wer jetzt einsteigt, kann sich also Buchgewinne von rund 20 % sichern.

Anleger, die auf der Suche nach dem nächsten Low-Cap-Juwel sind, sollten bedenken, dass das Team von Wall Street Memes im Gegensatz zu den meisten anderen Presaleangeboten dafür bekannt ist, dass es digitale Assets schnell ausverkauft.

So hat der Vorverkauf von $WSM bereits die äusserst erfolgreiche NFT-Kollektion der Wall Street Bulls aus dem Jahr 2021 übertroffen, die 2,5 Millionen Dollar einbrachte und in 32 Minuten vergriffen war.

Introducing $WSM – yep, we’ve gone and done it.

The community token that's flipping the Wall Street Memes game upside down!



We have 50% of the #Token supply up for grabs in the #Presale and 30% set aside for rewarding our community.



Let's make some serious waves together,… pic.twitter.com/fH2TMGmglZ — Wall Street Memes (@wallstmemes) May 27, 2023

Der König der Stonks wird zum König der Meme-Coins. Daher sollten ihn Interessierte nicht verpassen.

Jetzt frühzeitig in König der Memecoins investieren!

Der König der Meme-Coin-Communities zieht die Aufmerksamkeit der grossen Namen auf sich

Wall Street Memes ist keine gewöhnliche Meme-Coin-Community. Auf dem Instagram-Konto wallstbets sind 523.000 Mitglieder aktiv, auf Twitter sind es 214.000 und auf den beiden anderen Instagram-Kanälen wallstgonewild und wallstbullsnft mehr als 100.000.

$5M raised and you’re still hating pic.twitter.com/GFel7M72bX — Wall Street Memes (@wallstmemes) June 7, 2023

Insgesamt hat Wall Street Memes eine soziale Gemeinschaft von 1 Million Degens.

Die Community hat so viel Reichweite und Einfluss, dass Elon Musk, der Besitzer von Twitter und die Person mit den meisten Followern auf der Plattform, bereits zweimal mit ihr in Kontakt getreten ist.

Der frühreife Milliardär, der ständig zu den vermögendsten Männern der Welt zählt, antwortete zweimal auf Tweets von Wall Street Memes.

Bei einer anderen Gelegenheit antwortete Musk auf einen Tweet des SHIB-Gründers, nachdem Wall Street Memes ihn retweetet hatte. Das lässt darauf schliessen, dass jemand von den 311 Personen, denen Musk auf Twitter folgt, Wall Street Memes folgt.

Wenn sich ein Multimilliardär wie Elon Musk mit deinem Twitter-Feed beschäftigt, weisst du, dass du angekommen bist. Ausserdem ist es sehr wahrscheinlich, dass Musk die Tweets von Wall Street Memes wieder sieht und jede weitere Interaktion könnte dem Vorverkauf von $WSM einen enormen Schub geben.

Wall Street Memes erregt auch die Aufmerksamkeit von anderen wichtigen Akteuren. So erhielt der Instagram-Account der Community kürzlich eine Antwort vom Unternehmer und Motivationsredner Gary Vee.

Jetzt frühzeitig den neuartigen Memecoin entdecken!

Da die Community, die hinter dem Token steht, fast alle Ecken des Internets abdecken soll, könnte der Wall Street Memes $WSM-Token exponentiell mehr Aufmerksamkeit erhalten als die meisten anderen Meme-Coins.

Tier-1-Börsenlistung nahezu garantiert?

Analysten gehen davon aus, dass die enorme Grösse der Community von Wall Street Memes fast schon eine Garantie dafür ist, dass der $WSM-Token an Tier-1-Kryptobörsen wie Binance gelistet wird.

Laut Quellen, die über Informationen hinter den Kulissen verfügen, befindet sich das Team von Wall Street Memes bereits in Gesprächen mit einer Reihe von den Top 10 der Kryptowährungsbörsen.

Eine Börsennotierung könnte $WSM einen enormen Aufschwung bescheren und dem Token helfen, das Ziel des Teams zu erreichen, eine Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. USD zu erreichen. Fragt man ChatGPT dazu, so erhält man folgende Antwort:

„Sobald ein Meme-Coin wie $WSM an etablierten Kryptowährungsbörsen gelistet ist, wird er einem breiteren Publikum von potenziellen Käufern und Händlern zugänglich gemacht. Eine bessere Zugänglichkeit kann zu einem höheren Handelsvolumen und einer höheren Liquidität führen, was sich oft positiv auf den Token-Kurs auswirkt“, erklärte der virale Chatbot kürzlich den Analysten von Cryptonews.com.

Bevor er jedoch an grossen, zentralen Börsen notiert wird, soll er zunächst direkt an dezentralen Börsen angeboten werden. So hat jeder die Möglichkeit, unabhängig von den Vorschriften für bestimmte CEXs in seiner Region, daran teilzunehmen.

Wall Street Memes ist auch dabei, auf CoinMarketCap gelistet zu werden, wie aus einem aktuellen Tweet des Projekts hervorgeht.

We're applying for a @CoinMarketCap listing, but you're still hating? pic.twitter.com/F0cFjfDsA4 — Wall Street Memes (@wallstmemes) June 12, 2023

Krypto-Investoren, die auf der Suche nach den nächsten Meme-Coins sind, die das 1.000-fache wie Dogecoin, Shiba Inu und zuletzt Pepecoin erreichen sollen, haben Wall Street Memes als den nächstbesten Kandidaten ins Visier genommen.

Jetzt in den Memecoin-Revoluzzer investieren!

Tokenisierung der Rebellion an der Wall Street

Wall Street Memes entstand aus der Bewegung im Jahr 2021, in der sich die Kleinanleger zusammenschlossen, um gegen die Wall Street zu rebellieren.

Auch wenn es der Bewegung nicht gelang, die Vorherrschaft der institutionellen Investoren zu brechen, so konnte sie doch den Hedge-Fonds Melvin Capital zur Auflösung zwingen.

„Der kleine Mann forderte die Wall Street im berüchtigten GameStop-Fiasko von 2021 heraus, und das Vermächtnis dieser Helden von Wall Street Bets hat bis heute Bestand“, heisst es auf der Website von Wall Street Memes.

Wall Street Memes, die alles darüber wissen, wie man im neuen Zeitalter der Finanzwelt Marken aufbaut, ist ein Alibi für diese Bewegung.

Überdies das Projekt hat seinen Schwerpunkt kürzlich verlagert, um seine Relevanz im Bereich der Kryptowährungen zu erweitern, was durch den gerade gestarteten Vorverkauf des $WSM-Tokens und eine separate Prägung von Ordinal NFTs auf der Bitcoin-Blockchain unterstrichen wird.

Massive AirDrops für $WSM im Anmarsch?

Passend zum Fokus auf die Förderung des kleinen Mannes sind 100 % des Tokenangebots für die Gemeinschaft von Wall Street Memes bestimmt. Es gibt keinen privaten Verkauf hinter den Kulissen und keine grosszügige Zuteilung für das Team.

Im Vorverkauf stehen 50 % des Tokenangebots zur Verfügung, die für Marketingmassnahmen auf höchster Ebene verwendet werden; 30 % sind für die Community bestimmt; 10 % sind für die CEX-Liquidität und 10 % für die DEX-Liquidität bestimmt.

Da 30 % des Angebots für Belohnungen der Community vorgesehen sind, kann davon ausgegangen werden, dass AirDrops an die Inhaber ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems sein werden.

Der Gesamtbestand an $WSM-Token beträgt 2 Milliarden (2.000.000.000).

Ebenso führt Wall Street Memes bereits eine Aktion durch, bei dem fünf glückliche Degens in den Genuss eines grosszügigen $WSM-Airdrops in Höhe von 50.000 Dollar kommen werden.

Investoren, die bereits $WSM gekauft haben, müssen nur die auf der Website des Memes-Projekts beschriebenen Schritte befolgen, um sich für den AirDrop zu qualifizieren.

Jetzt in stark gefragten Memecoin investieren!

Analysten sind optimistisch für $WSM

Da Meme-Coins oft auf die Kraft ihrer Community sowie Social-Media-Präsenz setzen und $WSM bereits eine starke, engagierte Community um sein Projekt hat, könnte der Meme-Coin einen massiven Hype erzeugen und die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich ziehen.

Das könnte die Nachfrage nach dem Token erhöhen, was seinen Preis in die Höhe treiben könnte. Daher ist es nicht verwunderlich, dass zahlreiche Analysten bereits positive Prognosen für den Börsengang von $WSM stellen.

Anleger, die vor einem möglichen Preisanstieg einsteigen wollen, sollten so schnell wie möglich in den Vorverkauf des Meme-Coins einsteigen, um sich $WSM mit dem bestmöglichen Rabatt zu sichern.

Don’t listen to the haters pic.twitter.com/qmuPVTZsPp — Wall Street Memes (@wallstmemes) June 5, 2023

$WSM kann sowohl auf der Ethereum-Blockchain als auch auf der BNB Smart Chain mit ETH, BNB oder USDT (ERC-20 oder BEP-20) gekauft werden. Zum Kauf müssen die Nutzer nur ihre Krypto-Wallet auf der Website wallstmemes.com verbinden.

Jetzt frühzeitig Wall Street Memes kaufen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.