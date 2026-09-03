|USDC-Anlage
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03.09.2026 19:43:08
Wäre eine USD Coin-Anlage von vor 1 Jahr rentabel gewesen?
Das wäre der Verlust bei einem frühen USD Coin-Engagement gewesen.
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USD Coin war am 02.09.2025 0.9998 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 10’001.76 USDC-Coins. Da sich der Wert von USD Coin am 02.09.2026 auf 0.9998 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’999.96 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0.00 Prozent vermindert.
Am 31.05.2026 erreichte USDC sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.9995 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 14.11.2025 erreicht und liegt bei 1.000 USD.
Redaktion finanzen.net
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