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Wäre eine Kapitalanlage in USD Coin von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?

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USD Coin notierte am 26.10.2021 bei 1.000 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 100.00 USDC-Coins Da sich der USDC-USD-Kurs gestern auf 0.9999 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99.99 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0.01 Prozent eingebüsst.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 31.05.2026 bei 0.9995 USD. Bei 1.000 USD erreichte der Coin am 14.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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