Wäre eine Anlage in USD Coin von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

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Gestern vor 5 Jahren war ein USD Coin 1.000 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 9’998.26 USDC. Mit dem USDC-USD-Kurs vom 04.11.2026 gerechnet (1.0000 USD), wäre die Investition nun 9’998.19 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 0.02 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte USD Coin am 31.05.2026 bei 0.9995 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte USD Coin am 14.11.2025 bei 1.000 USD..

Redaktion Finanzen.net