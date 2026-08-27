Wäre eine Anlage in USD Coin von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?

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Am 26.10.2021 kostete USD Coin 1.000 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in USDC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 999.97 USD Coin. Die Investition hätte nun einen Wert von 999.99 USD, da sich der Wert eines Coins am 26.08.2026 auf 1.000 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0.00 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.9995 USD und wurde am 31.05.2026 erreicht. Bei 1.000 USD erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net