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Wertentwicklung geprüft 17.09.2026 19:43:08

Wäre ein Investment in USD Coin von vor 1 Jahr rentabel gewesen?

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USD Coin wurde am 16.09.2025 zu einem Wert von 1.000 USD gehandelt. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 999.87 USDC. Da sich der USDC-USD-Kurs gestern auf 0.9998 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 999.72 USD wert. Das entspricht einem Minus von 0.03 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.9995 USD und wurde am 31.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1.000 USD und wurde am 14.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
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