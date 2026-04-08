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08.04.2026 21:18:00
Wackelige Deeskalation im Iran-Krieg: Dollar gewinnt zu Franken und Euro an Stärke
Der US-Dollar hat am Mittwochabend wieder an Stärke gewonnen, nachdem er dank der Erleichterung über die Waffenruhe im Iran-Krieg noch deutlich zurückgekommen war.
Auch der Euro gab im späten Handel deutlich nach. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Abend 1,1645 US-Dollar nach 1,1714 am späten Nachmittag. Der weil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9230 mehr oder weniger auf der Stelle.
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Das Wiedererstarken des als sicherer Hafen geltenden Dollars könnte mit dem Umstand zusammenhängen, dass die Vereinbarung zwischen dem Iran und den USA wieder auf der Kippe zu stehen scheint, hiess es. Der Iran erwägt nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars wegen der anhaltenden israelischen Angriffe auf die Hisbollah im Libanon aus der vereinbarten zweiwöchigen Feuerpause auszusteigen.
awp-robot/hr/dm
Zürich (awp)
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