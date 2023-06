Vorverkauf des grünen Coins Ecoterra steigt, während sich Team mit wichtigen Branchenakteuren wie Tesla vernetzt

Anzeige



Der Vorverkauf des revolutionären Kryptoprojekts Ecoterra mit Recycle-to-Earn (R2E) nimmt rasant an Fahrt auf, da das Projektteam mit einigen der grössten Akteure der grünen Technologiebranche zusammenarbeitet. Nun steht der Vorverkauf kurz davor, die beeindruckende Marke von 5,3 Millionen US-Dollar zu erreichen.

Mihai Ciutureanu, CEO von Ecoterra, und andere Mitglieder des Projektteams besuchten kürzlich das jährliche Berlin Green Technology Festival, wo sie die Gelegenheit hatten, sich mit den Top-Sponsoren der Veranstaltung wie Tesla und Audi zu vernetzen.

Our CEO, Mihai Ciutureanu, had a blast at the epic Berlin @greentech_fest 2023 – A worldwide playground of #GreenTechnology!



We also had the pleasure of connecting with amazing like-minded individuals along the way!



Stay tuned for more updates, because we’re bringing that… pic.twitter.com/5dcVkG83lp — ecoterra (@ecoterraio) June 20, 2023

Die Netzwerkarbeit des Ecoterra-Teams findet in einer Zeit statt, in der das Projekt hart daran arbeitet, seinen spannenden Fahrplan umzusetzen. Ecoterra nimmt demnächst Anmeldungen für die Betaversion seiner mit Spannung erwarteten R2E-Anwendung entgegen

Das Flaggschiff der Plattform, die R2E-Anwendung, wird in allen Ländern unterstützt, in denen Leergutrücknahmesysteme (Reverse Vending Machines, RVMs) eingesetzt werden, was einen riesigen potenziellen Markt darstellt.

Die Anwendung von Ecoterra wird sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Handy verfügbar sein, und das grüne Krypto-Startup hat bereits einen kleinen Vorgeschmack darauf gegeben, wie die App auf beiden Geräten aussehen wird.

Das schlichte und minimalistische Layout der Anwendung soll eine einfache Navigation und ein intuitives Nutzererlebnis gewährleisten. Dabei soll die Alphaversion der R2E-Anwendung von Ecoterra bis zum Ende des Jahres auf den Markt kommen.

Wie im Whitepaper des Projekts beschrieben, baut Ecoterra ein umfassendes, von $ECOTERRA betriebenes Web3-Ökosystem auf, das über sein einzigartiges Recycle-to-Earn-System das Recycling fördern, den Handel mit recycelten Materialien erleichtern sowie Privatpersonen und Unternehmen dazu ermutigen soll, ihren ökologischen Fussabdruck auszugleichen.

Für seine Bemühungen, die Web3-Technologie zum Wohle der Umwelt zu nutzen, hat Ecoterra Auszeichnungen erhalten.

Die beste grüne Kryptowährung des Jahres 2023?

Beobachter bezeichnen das aufstrebende grüne Krypto-Start-up Ecoterra als eines der spannendsten Web3-Projekte des Jahres. Die Analysten von Cryptonews.com beispielsweise stufen Ecoterra als eine der besten grünen Kryptowährungen ein, in die man in diesem Jahr investieren kann.

Zudem dürfte die Veröffentlichung der Demoversion der R2E-App, dem Flaggschiff von Ecoterra, den Vorverkauf des Projekts weiter ankurbeln, der in den etwas mehr als zwei Monaten seit dem Start bereits hervorragend angelaufen ist.

Das Herzstück von Ecoterras Blockchain-gestütztem grünen Web3-Ökosystem ist der ERC-20-Krypto-Token $ECOTERRA, der derzeit zu einem Preis von nur 0,00925 $ pro Stück erworben werden kann. Aber interessierte Investoren haben keine Zeit zu verlieren, wenn sie zu einem günstigen Preis in das Projekt einsteigen wollen.

Denn wenn der Vorverkauf von Ecoterra 5,7 Millionen Dollar erreicht, geht er in seine neunte und letzte Phase und der Preis von $ECOTERRA steigt um 8 % auf 0,01 Dollar. Der Presale endet dann, wenn die 6,7 Millionen Dollar erreicht sind – ein Meilenstein, der bei dem Tempo, mit dem $ECOTERRA in letzter Zeit verkauft wurde, in wenigen Wochen erreicht sein könnte.

Danach wird $ECOTERRA im nächsten Quartal an den grossen Kryptobörsen eingeführt. Viele Analysten sagen dem Token einen grossen Aufschwung voraus, da sich eine breitere Investorenbasis um einen der vielversprechendsten grünen Krypto-Token der Krypto-Branche reisst.

Ecoterras All-In-One Web3 App zur Förderung umweltfreundlichen Handelns

Wenn sie richtig eingesetzt wird, bietet die Blockchaintechnologie eine beispiellose Möglichkeit, umweltfreundliches Verhalten zu fördern, indem sie Recycling belohnt, den Ausgleich von Kohlenstoffemissionen erleichtert und die Umweltauswirkungen durch die Transparenz der Blockchain verfolgt.

Get ready to earn #Crypto and #NFT rewards while making a positive impact on the planet with the help of environment-friendly tokens – $ECOTERRA



Join our #Presale and contribute to sustainability with crypto power https://t.co/1fYkPOsPYG#Blockchain #Web3 #DeFi pic.twitter.com/qJu3PFeoEq — ecoterra (@ecoterraio) June 10, 2023

Ecoterra entwickelt eine All-In-One-Anwendung, die alle drei Dinge und noch mehr kann.

Dabei belohnt Ecoterra die Nutzer mit dem plattformeigenen Krypto-Token $ECOTERRA, wenn sie recyceln.

Ebenso bietet die Plattform einen Marktplatz für Klimaschutzmassnahmen, der es Privatpersonen und Unternehmen erleichtert, ihren ökologischen Fussabdruck auszugleichen.

Hinzu kommt ein Marktplatz für recycelte Materialien, auf dem Unternehmen recycelte Waren mit $ECOTERRA oder anderen Kryptowährungen kaufen können.

Dank der Transparenz der Blockchain ermöglicht es Ecoterra Einzelpersonen und Unternehmen, ihre umweltfreundlichen Handlungen über ein nachverfolgbares Umweltprofil zu verbessern.

Beobachter sagen voraus, dass diese Funktion bei umweltbewussten Unternehmen sehr beliebt sein wird, da sie das nachverfolgbare Auswirkungsprofil nutzen können, um ihr Markenimage zu verbessern und die Kundenbindung zu stärken.

Stehen $ECOTERRA 10x Gewinne bevor?

Die Ecoterra-Plattform wird von der Kryptowährung $ECOTERRA angetrieben, die viele Vorteile mit sich bringt. Sie ist nicht nur das Haupttauschmittel der Plattform, sondern die $ECOTERRA-Inhaber erhalten auch VIP-Zugang zu Veranstaltungen, Bildungsprogrammen und vielem mehr.

Unlock the potential of the #Web3 era with $ECOTERRA



Our project is leading the sustainable innovation, offering a range of real-life utilities for our tokens, such as entrance to events, education programs, and MORE



Join our #Presale now https://t.co/1fYkPOsPYG pic.twitter.com/yWrVJETOf9 — ecoterra (@ecoterraio) June 9, 2023

In der Zwischenzeit plant das Entwicklungsteam von ECOTERRA ein Staking-Protokoll einzuführen, mit dem ECOTERRA-Inhaber ein passives Einkommen durch ihren Tokenbestand generieren können, was für Investoren ein weiterer Grund ist, den Coin zu halten.

Das Angebot von $ECOTERRA ist auf zwei Milliarden Stück begrenzt, wovon eine Milliarde (50 %) den Investoren im Vorverkauf zur Verfügung gestellt wird.

Weitere 20 % sind für die Liquidität des Ökosystems, 10 % für Listings und Marketing und 5 % für die Übernahme durch Unternehmen vorgesehen.

Nur 5 % gehen an das Team, was bedeutet, dass sie, wenn sie mit dem Projekt viel Geld verdienen wollen, lange dabeibleiben müssen, um den $ECOTERRA-Preis wirklich in die Höhe zu treiben.

Angesichts der Tatsache, dass neu entstehende grüne Web3-Projekte wie Ecoterra in den kommenden Jahrzehnten eine immer wichtigere Rolle bei den weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels spielen werden, ist es kein Wunder, dass Analysten dem $ECOTERRA-Token eine grosse Entwicklung voraussagen.

Der bekannte britische Krypto-Vorverkaufsanalyst Jacob Crypto Bury glaubt, dass $ECOTERRA das Potenzial hat, sich zu verzehnfachen, wenn er später in diesem Jahr an den Kryptowährungsbörsen eingeführt wird.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.