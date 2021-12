Vor US-Zinsentscheid: Wieso sich der Euro bei knapp 1,13 US-Dollar bewegt - zum Franken über 1,04

Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1272 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

Zum Franken kann sich der Euro ein wenig von der Marke von 1,04 Franken nach oben absetzen und wird zu 1,0414 gehandelt nach 1,0403 Franken am Vorabend. Am Vortag war die Gemeinschaftswährung kurzzeitig gar unter 1,04 gefallen. Derweil notiert der US-Dollar zum Franken wenig verändert bei 0,9238 Franken.

Zur Wochenmitte steht die US-Geldpolitik im Mittelpunkt. Am Abend verkündet die Notenbank Federal Reserve ihre Zinsentscheidung. Es wird damit gerechnet, dass die Fed auf die hohe Inflation reagiert und den bereits begonnenen Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik beschleunigt. Mit Spannung wird zudem erwartet, ob die Währungshüter raschere Zinsanhebungen in Aussicht stellen. Zuletzt war die Teuerung so hoch wie seit 39 Jahren nicht mehr.

