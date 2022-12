Vielversprechende Kryptowährungen 2023, die Ihr Portfolio robuster machen!

Anzeige



Investoren sind immer auf der Suche nach vielversprechenden Kryptowährungen, um ihr Portfolio zu erweitern. Aber nicht jeder neue Coin ist auch eine Kryptowährung mit Potenzial. Vielversprechende Kryptowährungen erkennen Sie auch an der Akzeptanz während des Pre-Sales und dem Social Score, der die Stimmung unter Investoren am Markt identifiziert.

Krypto-Abzocke oder Coin mit Potenzial?

Bewertungssystem für Coins entwickeln

Vielversprechende Kryptowährungen erkennen

Wie kann Dash 2 Trade dabei helfen?

Was sind vielversprechende Kryptowährungen?

Vielversprechende Kryptowährungen bieten Investoren eine überdurchschnittlich hohe Chance auf Renditen. Diese Coins können neu am Markt sein, das muss aber nicht sein. In der Regel finden Sie vielversprechende Kryptos in Pre-Sales, denn dort sind besonders grosse Gewinne möglich. Etablierte Kryptowährungen sind bereits seit mehreren Jahren am Markt etabliert. Hier findet sich die bekannte hohe Volatilität, die risikoreich ist, aber auch Gewinne möglich macht.

Mit vielversprechenden Kryptowährungen lassen sich Depots um sehr günstige Coins ergänzen, die meist unter einem Euro liegen. Aber dieser Wert ist keine feste Grenze, denn es finden sich auch vielversprechende Kryptowährungen über einem Euro.

Woran erkennt man vielversprechende Kryptowährungen?

Vielversprechende Kryptowährungen sind an mehreren Kennzahlen und Eigenschaften zu erkennen. Grundsätzlich sind das Coins, die eine überdurchschnittliche Performance erzielen dürften. Durch die Konzentration auf qualitativ hochwertige Kryptowährungen können Anleger für die Robustheit des Portfolios sorgen. Unter vielversprechenden Kryptowährungen versteht man Coins mit klar definierten Wettbewerbsvorteilen und starker Unterstützung durch Privatanleger. Weitere Aspekte, um vielversprechende Kryptowährungen zu erkennen:

Gute finanzielle Position, mit wenig oder gar keinen Schulden

Die gefallen Kurse im Krypto-Winter als Einstiegspunkt genutzt

ESG-Expertise bei nachhaltigen Kryptowährungen, beispielsweise IMPT

Weg von Währungen ohne konkrete Anwendungsfälle

Wie wichtig ist das Handelsvolumen von Kryptowährungen?

Das Handelsvolumen einer Kryptowährung ist ein grundlegender Indikator für die technische Analyse. Mit dieser technischen Analyse lassen sich der zukünftige Preis oder der Kurs eines ausgewählten Coins prognostizieren. Um aber die optimalen Kauf- und Verkaufszeitpunkte zu ermitteln, ist das Handelsvolumen nur einer unter vielen Indikatoren. Andererseits ist ein steigendes Handelsvolumen auf DEX oder CEX ein Zeichen für stabiles Wachstum und das wird normalerweise mit einem hohen Potenzial verbunden.

Wie bewertet man das Potenzial eines Coins?

Die Bewertung eines Coins erfolgt besonders leicht mit einem eigenen, individuell erstellten Bewertungssystem oder einer vollautomatisierten Software wie die von Dash 2 Trade.

Eigenes Bewertungssystem für Coins

Am schnellsten und einfachsten bewerten Sie einen neuen Coin mit einer Punktetabelle, bei der 5 die höchste Punktzahl pro Kategorie ist. Verwenden Sie gerne unser Beispiel für die Bewertung, ob ein Coin eine vielversprechende Kryptowährung ist oder nicht.

Fortschritt Pre-Sales Max 5 Punkte Stablecoin-basierend Max 5 Punkte ETH Tokenstandard Max 5 Punkte Sicherheitsaudit Max 5 Punkte Gesamtzahl Max 20 Punkte 1-10 Punkte Coin ohne Zukunft 11-15 Punkte Coin mit Potenzial 16-20 Punkte Coin der 2023 explodieren könnte Bewertung von vielversprechenden Kryptowährungen

Automatisierte Software

Die Software von Dash 2 Trade ist mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet und erlernt daher eigenständig neue Muster. Sie kann dadurch auch Trends erkennen und nimmt Stimmungen auf sozialen Plattformen wahr, die für Krypto-Trader sehr wichtig sind. Das sollte jede automatisierte Software können, um vielversprechende Kryptowährungen erkennen zu können:

Marktstimmung in sozialen Medien erkennen

Charts auswerten und die Ergebnisse visuell aufarbeiten

Analysen von historischen Daten durchführen

Künstliche Intelligenz einsetzen

Kauf- und Verkaufssignale zusammenstellen

Vier vielversprechende Kryptowährungen 2023

Dash 2 Trade

Die erwähnte Software für Tradingsignale im Kryptomarkt ist nicht nur eine praktische Plattform für Trader, sondern selbst auch eine vielversprechende Kryptowährung. Das liegt an der einzigartigen Funktion von Dash 2 Trade, die sie zum Bloombergs Investor Terminal für Kryptowährungen macht. Mit der Plattform und über den Utility-Coin $D2T erhalten Sie die Gelegenheit, von Grund auf alles über Krypto-Trading zu lernen.

Fortschritt Pre-Sales 4/5 Punkten Stablecoin-basierend 5/5 Punkten ETH Tokenstandard 5/5 Punkten Sicherheitsaudit 5/5 Punkten Gesamtzahl 19 Punkte 1-10 Punkte Coin ohne Zukunft 11-15 Punkte Coin mit Potenzial 16-20 Punkte Coin der 2023 explodieren könnte Vielversprechende Kryptowährung Dash 2 Trade

IMPT

Bei einer möglichen Verlangsamung des klassischen Finanzmarktes suchen Anleger nach lukrativen Alternativen wie IMPT. Die Plattform und der daran gebundene Utility-Coin IMPT gewähren Zugang zu einem einzigartigen, nachhaltigen Portfolio und dem Handel mit lukrativen CO?-Zertifikaten. Als nachhaltige Kryptowährung kann IMPT schon heute das Einhalten der ESG-Standard durch die EU vorweisen, was den Coin zu einer vielversprechenden Kryptowährung macht.

Fortschritt Pre-Sales 3/5 Punkten Stablecoin-basierend 5/5 Punkten ETH Tokenstandard 5/5 Punkten Sicherheitsaudit 5/5 Punkten Gesamtzahl 18 Punkte 1-10 Punkte Coin ohne Zukunft 11-15 Punkte Coin mit Potenzial 16-20 Punkte Coin der 2023 explodieren könnte Vielversprechende Kryptowährung IMPT

Calvaria

Das P2E-Spiel Calvaria setzt im aufstrebenden Markt von GameFi an. Die Kombination aus Gaming und Finance ist in den letzten 2 Jahren entstanden und verdrängt nach und nach den traditionellen Gaming-Markt. Inzwischen sind VR-Brillen, Augmented Reality und das Metaverse hinzugekommen. In Kombination mit Kryptowährungen, hier der Utility-Coin $RIA, erhalten Sie Zugang zu einer Welt aus Fabelwesen, die um das Jenseits kämpfen. Spielerisch wird hier gezeigt, wie Krypto-Trading funktioniert. Über NFT bekommen Spieler zudem digitale Vermögenswerte übertragen, die sich auf NFT-Marktplätzen handeln lassen.

Fortschritt Pre-Sales 2/5 Punkten Stablecoin-basierend 5/5 Punkten ETH Tokenstandard 5/5 Punkten Sicherheitsaudit 5/5 Punkten Gesamtzahl 17 Punkte 1-10 Punkte Coin ohne Zukunft 11-15 Punkte Coin mit Potenzial 16-20 Punkte Coin der 2023 explodieren könnte Vielversprechende Kryptowährung Calvaria

RobotEra

Dieses Projekt ist noch ganz neu und wird dennoch von Experten schon als eine der TOP vielversprechenden Kryptowährungen gehandelt. Auch bei RobotEra widmeten sich die Entwickler dem Thema des Gamings und genau wie bei Calvaria besteht auch in diesem Blockchain-Game die Möglichkeit auf ein passives Einkommen. Das Spielen wird durch neue Coins belohnt, der $TARO gewährt Eingang in die Schlacht um den Planeten Taro. Der Coin hat ein grosses Potenzial, da er einen erfolgreichen Start in die Pre-Sales

Fortschritt Pre-Sales 1/5 Punkten Stablecoin-basierend 5/5 Punkten ETH Tokenstandard 5/5 Punkten Sicherheitsaudit 5/5 Punkten Gesamtzahl 16 Punkte 1-10 Punkte Coin ohne Zukunft 11-15 Punkte Coin mit Potenzial 16-20 Punkte Coin der 2023 explodieren könnte Vielversprechende Kryptowährung RobotEra

Fazit: Vielversprechende Kryptowährungen sind häufig, aber nicht ausschliesslich, in Krypto Pre-Sales zu finden. Mit einer individuellen Bewertungstabelle oder einer intelligenten Software lassen sich die Coins nach guten Investmentchancen durchsuchen und aussortieren. Trotzdem müssen sich Investoren vorher über jedes Projekt ausführlich informieren. Die derzeit niedrigen Kurse und die Coins unter einem Euro sind ideal für den Einstieg ins Krypto-Trading.

