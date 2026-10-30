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30.10.2026 07:44:00
Viele Daten vor Midterms: Warum der Franken zum Euro und US-Dollar anzieht
Am Devisenmarkt zeigt der Franken vor dem Wochenende noch einmal Stärke und legt sowohl gegenüber dem Euro als auch dem US-Dollar zu.
Der Kurs des Euro ist leicht gesunken. Am frühen Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9202 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Zeitweise sank der Euro unter die Marke von 0,92. Auch der US-Dollar fiel in der Nacht deutlich auf 0,8224 Franken.
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Der Euro hat derweil zum Dollar bis am frühen Morgen angezogen und kostet aktuell 1,1188 Dollar. Am Vorabend wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1162 Dollar gehandelt.
Im Tagesverlauf interessieren insbesondere Inflationsdaten aus Frankreich, Spanien und Deutschland sowie das BIP für das dritte Quartal der Eurozone. Am Nachmittag rückt der Chicago Einkaufsmanagerindex als wichtiges Stimmungsbarometer aus den USA in den Blick. Erst am Vortag war das US-BIP höher ausgefallen als erwartet. Dies sollten die Märkte im Hinterkopf behalten, da es damit leichter falle, künftige Zinserhöhungen in den USA einzupreisen, schreibt die Commerzbank.
awp-robot/dm/cg
Zürich (awp)
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