|Investmentbeispiel
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01.08.2026 11:03:09
VeChain: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Bei einem frühen Investition in VeChain hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Gestern vor 5 Jahren war ein VeChain 0.030448 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 328’431.49 VET-Coins Da sich der VET-USD-Kurs gestern auf 0.004741 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’557.13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 84.43 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0.004358 USD. Am 13.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.026563 USD.
Redaktion finanzen.net
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