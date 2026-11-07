VeChain: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

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VeChain war am 11.05.2022 0.030448 USD wert. Bei einer VET-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32’843.15 VeChain in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 178.11 USD, da VeChain am 06.11.2026 0.005423 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 82.19 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0.004358 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 10.11.2025 bei 0.017334 USD.

Redaktion Finanzen.net