VeChain: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

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VeChain war am 11.05.2022 0.030448 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in VET vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 32’843.15 VeChain. Die Anlage hätte nun einen Wert von 232.80 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.04.2026 auf 0.007088 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 76.72 Prozent.

Am 29.03.2026 fiel VET auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.006530 USD. Bei 0.032287 USD erreichte der Coin am 10.05.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net