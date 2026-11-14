|Krypto-Investment
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14.11.2026 11:03:08
VeChain: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in VeChain verlieren können.
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Am 13.11.2025 lag der Kurs von VeChain bei 0.016085 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 621’699.94 VET-Coins. Da sich der Wert eines Coins am 13.11.2026 auf 0.005061 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’146.37 USD wert. Mit einer Performance von -68.54 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0.004358 USD. Am 15.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.015657 USD.
Redaktion Finanzen.net
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