VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

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Gestern vor 1 Jahr notierte VeChain bei 0.025948 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in VET investiert hätte, befänden sich nun 3’853.90 VeChain in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30.33 USD, da sich der Wert eines Coins am 18.09.2026 auf 0.007869 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 69.67 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.004358 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Bei 0.024680 USD erreichte die Kryptowährung am 20.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net