|Krypto-Performance im Fokus
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25.07.2026 11:03:09
VeChain: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen VeChain-Engagements gewesen.
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Gestern vor 1 Jahr war ein VeChain 0.024788 USD wert. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in VET investiert hätte, befänden sich nun 40’341.99 VeChain in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 24.07.2026 auf 0.004692 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 189.29 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -81.07 Prozent.
Bei 0.004358 USD erreichte VET am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0.026563 USD erreichte die Kryptowährung am 13.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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