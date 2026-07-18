|Performance des Investments
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18.07.2026 11:03:09
VeChain: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen
Vor Jahren in VeChain investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Vor 5 Jahren notierte VeChain bei 0.030448 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3’284.31 VET im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15.49 USD, da VeChain am 17.07.2026 0.004716 USD wert war. Damit wäre die Investition 84.51 Prozent weniger wert.
Das 52-Wochen-Tief von VET wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0.004358 USD. Bei 0.028417 USD erreichte die Kryptowährung am 20.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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