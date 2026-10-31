|Performance der Investition
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31.10.2026 11:03:09
VeChain: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in VeChain verlieren können.
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Gestern vor 1 Jahr notierte VeChain bei 0.015564 USD. Bei einem Investment von 100 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6’425.17 VeChain. Die Investition hätte nun einen Wert von 38.25 USD, da sich der Wert eines Coins am 30.10.2026 auf 0.005953 USD belief. Damit wäre das Investment um 61.75 Prozent gesunken.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0.004358 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 10.11.2025 erreicht und liegt bei 0.017334 USD.
Redaktion Finanzen.net
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