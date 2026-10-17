VeChain: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

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Gestern vor 1 Jahr war ein VeChain 0.017322 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in VET investiert hätte, hätte er nun 57’728.45 VeChain. Da sich der Wert von VeChain am 16.10.2026 auf 0.006959 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 401.74 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 59.83 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0.004358 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 26.10.2025 bei 0.017915 USD.

Redaktion finanzen.net