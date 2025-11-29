|Investment im Fokus
|
29.11.2025 11:03:08
VeChain: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
Vor Jahren in VeChain investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Vor 1 Jahr notierte VeChain bei 0.041795 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in VET investiert hat, hat nun 23’926.08 VeChain im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 326.07 USD, da sich der Wert von VeChain am 28.11.2025 auf 0.013628 USD belief. Damit wäre die Investition 67.39 Prozent weniger wert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 22.11.2025 bei 0.012797 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte VeChain am 03.12.2024 bei 0.078697 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|73’113.81698
|-0.45%
|Handeln
|Vision
|0.07369
|3.33%
|Handeln
|Ethereum
|2’439.94990
|0.54%
|Handeln
|Ripple
|1.75447
|-0.96%
|Handeln
|Solana
|110.50690
|-2.52%
|Handeln
|Cardano
|0.33731
|-3.40%
|Handeln
|Polkadot
|1.84215
|-2.12%
|Handeln
|Chainlink
|10.56703
|-1.66%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-1.84%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-1.56%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!