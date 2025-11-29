VeChain: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.11.2025 11:03:08

Vor Jahren in VeChain investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr notierte VeChain bei 0.041795 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in VET investiert hat, hat nun 23’926.08 VeChain im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 326.07 USD, da sich der Wert von VeChain am 28.11.2025 auf 0.013628 USD belief. Damit wäre die Investition 67.39 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 22.11.2025 bei 0.012797 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte VeChain am 03.12.2024 bei 0.078697 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
