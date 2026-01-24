VeChain: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Anzeige

VeChain wurde gestern vor 1 Jahr bei 0.048969 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in VET investiert, befänden sich nun 204’211.58 VeChain in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 23.01.2026 bei einem VET-USD-Kurs von 0.010238 USD 2’090.68 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 79.09 Prozent verkleinert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte VeChain am 18.12.2025 bei 0.009798 USD. Am 25.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.047665 USD.

Redaktion finanzen.net