Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’147 -0.6%  SPI 18’222 -0.5%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’901 0.2%  Euro 0.9225 -0.6%  EStoxx50 5’948 -0.1%  Gold 4’982 0.9%  Bitcoin 69’787 -1.1%  Dollar 0.7800 -1.2%  Öl 66.3 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
VeChain: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Internet Computer: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Geld sparen mit der 50-30-20-Regel: So geht's
XRP-Ausblick 2026: Fehlende Katalysatoren als zentrales Risiko
Suche...
eToro entdecken
VET-Investment im Fokus 24.01.2026 11:03:08

VeChain: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

VeChain: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Vor Jahren VeChain gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

VeChain wurde gestern vor 1 Jahr bei 0.048969 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in VET investiert, befänden sich nun 204’211.58 VeChain in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 23.01.2026 bei einem VET-USD-Kurs von 0.010238 USD 2’090.68 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 79.09 Prozent verkleinert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte VeChain am 18.12.2025 bei 0.009798 USD. Am 25.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.047665 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall