|VET-Investment im Fokus
|
24.01.2026 11:03:08
VeChain: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Vor Jahren VeChain gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
VeChain wurde gestern vor 1 Jahr bei 0.048969 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in VET investiert, befänden sich nun 204’211.58 VeChain in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 23.01.2026 bei einem VET-USD-Kurs von 0.010238 USD 2’090.68 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 79.09 Prozent verkleinert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte VeChain am 18.12.2025 bei 0.009798 USD. Am 25.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.047665 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|69’888.66470
|-0.98%
|Handeln
|Vision
|0.04904
|-0.04%
|Handeln
|Ethereum
|2’306.59829
|-0.87%
|Handeln
|Ripple
|1.50129
|-0.95%
|Handeln
|Solana
|99.59437
|-1.58%
|Handeln
|Cardano
|0.28220
|-0.32%
|Handeln
|Polkadot
|1.50111
|-1.13%
|Handeln
|Chainlink
|9.53219
|-1.33%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|0.97%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-0.02%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/