VeChain: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren war ein VeChain 0.030448 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in VET investiert hat, hat nun 3’284.31 VeChain im Portfolio. Die gehaltenen VeChain wären am 30.01.2026 bei einem VET-USD-Kurs von 0.009222 USD 30.29 USD wert gewesen. Das kommt einer Abnahme um 69.71 Prozent gleich.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte VET am 31.01.2026 bei 0.008875 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 01.02.2025 erreicht und liegt bei 0.043567 USD.

Redaktion finanzen.net