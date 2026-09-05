VeChain: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

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Gestern vor 1 Jahr war ein VeChain 0.023149 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 43’198.06 VET im Depot. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.006832 USD), wäre das Investment nun 295.14 USD wert. 2Damit hätte sich die Investition um 70.49 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0.004358 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 0.025948 USD.

Redaktion finanzen.net