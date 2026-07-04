VeChain: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren

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Am 11.05.2022 lag der Kurs von VeChain bei 0.030448 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in VET investiert hätte, befänden sich nun 32’843.15 VeChain in seinem Depot. Da sich der Wert von VeChain am 03.07.2026 auf 0.004761 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156.38 USD wert. Mit einer Performance von -84.36 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0.004358 USD. Das 52-Wochen-Hoch von VeChain liegt derzeit bei 0.028417 USD und wurde am 20.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net