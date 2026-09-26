|VET-Investition
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26.09.2026 11:03:08
VeChain: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein frühes Investment in VeChain Anlegern gebracht.
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VeChain notierte am 11.05.2022 bei 0.030448 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32’843.15 VET im Depot. Da sich der VET-USD-Kurs gestern auf 0.009512 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 312.40 USD wert. Damit wäre die Investition um 68.76 Prozent gesunken.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.004358 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von VeChain liegt derzeit bei 0.023731 USD und wurde am 03.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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