VeChain: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

VeChain kostete gestern vor 1 Jahr 0.020367 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4’909.88 VET. Da sich der Wert von VeChain am 26.06.2026 auf 0.004488 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22.04 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 77.96 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 0.004446 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte VeChain am 20.07.2025 bei 0.028417 USD..

Redaktion finanzen.net