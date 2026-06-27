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VET-Anlage 27.06.2026 11:03:09

VeChain: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

VeChain: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in VeChain gewesen.

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VeChain kostete gestern vor 1 Jahr 0.020367 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4’909.88 VET. Da sich der Wert von VeChain am 26.06.2026 auf 0.004488 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22.04 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 77.96 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 0.004446 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte VeChain am 20.07.2025 bei 0.028417 USD..

Redaktion finanzen.net

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