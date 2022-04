So wird an der Schweizer Börse SIX ein neuer Krypto-ETN zum Terra-Netzwerk gelistet, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Damit würden nun bereits für elf verschiedene Kryptowährungen Produkte angeboten.

Anzeige

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

» Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Den Angaben zufolge umfassen die Krypto-ETNs von VanEck Europe einen Wert von 476 Millionen US-Dollar. Davon entfallen 192 Millionen US-Dollar auf den im Jahr 2020 gestarteten Bitcoin-ETN und gut 100 Millionen auf das vor einem Jahr lancierte Ethereum-Produkt.

an/uh

Zürich (awp)