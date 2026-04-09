USD Coin: So viel wäre eine Anlage von vor 5 Jahren heute wert

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Gestern vor 5 Jahren notierte USD Coin bei 1.000 USD. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in USDC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9’999.70 USD Coin. Da sich der Wert eines Coins am 08.04.2026 auf 0.9998 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’997.26 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 0.03 Prozent gleich.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 03.06.2025 bei 0.9992 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 bei 1.000 USD.

Redaktion finanzen.net