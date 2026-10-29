USD Coin: So viel wäre eine Anlage von vor 1 Jahr heute wert

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Vor 1 Jahr war ein USD Coin 0.9998 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in USDC investiert, befänden sich nun 1’000.23 USD Coin in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 28.10.2026 bei einem USDC-USD-Kurs von 0.9997 USD 999.95 USD wert gewesen. Das kommt einer Abnahme um 0.01 Prozent gleich.

Am 31.05.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.9995 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 bei 1.000 USD.

Redaktion Finanzen.net