USD Coin: So viel wäre ein Investment von vor 5 Jahren heute wert

Das wäre der Verlust bei einer frühen USD Coin-Investition gewesen.

USD Coin wurde gestern vor 5 Jahren bei 1.000 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in USDC vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 100.00 USD Coin. Da sich der Kurs von USDC-USD gestern auf 0.9999 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99.99 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 0.01 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.9992 USD und wurde am 03.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von USD Coin wurde am 14.11.2025 erreicht und liegt bei 1.000 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
