29.01.2026 19:43:08

USD Coin: So viel hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen USD Coin-Investment verlieren können.

Am 26.10.2021 kostete USD Coin 1.000 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in USDC investiert hat, hat nun 999.97 USD Coin im Depot. Da sich der USDC-USD-Kurs gestern auf 0.9996 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 999.57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0.04 Prozent verringert.

Bei 0.9992 USD erreichte USDC am 03.06.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 bei 1.000 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

