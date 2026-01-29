|Wertentwicklung geprüft
|
29.01.2026 19:43:08
USD Coin: So viel hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen USD Coin-Investment verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 26.10.2021 kostete USD Coin 1.000 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in USDC investiert hat, hat nun 999.97 USD Coin im Depot. Da sich der USDC-USD-Kurs gestern auf 0.9996 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 999.57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0.04 Prozent verringert.
Bei 0.9992 USD erreichte USDC am 03.06.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 bei 1.000 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|63’893.54840
|-6.48%
|Handeln
|Vision
|0.04171
|-2.13%
|Handeln
|Ethereum
|2’111.84527
|-8.38%
|Handeln
|Ripple
|1.36980
|-6.31%
|Handeln
|Solana
|88.72044
|-7.45%
|Handeln
|Cardano
|0.25245
|-7.95%
|Handeln
|Polkadot
|1.30492
|-8.86%
|Handeln
|Chainlink
|8.32374
|-8.21%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-6.71%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-7.25%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/