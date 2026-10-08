USD Coin: So viel hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht

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USD Coin wurde gestern vor 5 Jahren bei 1.000 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in USDC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 999.97 USD Coin. Die gehaltenen USD Coin wären am 07.10.2026 999.68 USD wert gewesen, da der USDC-USD-Kurs bei 0.9997 USD lag. Das kommt einer Abnahme um 0.03 Prozent gleich.

Am 31.05.2026 erreichte USDC sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.9995 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1.000 USD und wurde am 14.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net