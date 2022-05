USD/CHF hält sich weiter über 1,00

NEW YORK (awp international) - Der Dollar setzt am Donnerstag im späten US-Devisenhandel seine Stärke weiter fort. Gegenüber dem Franken überschritt er am Nachmittag erstmals seit zweieinhalb Jahren die Parität und hält sich nun deutlich über der Marke von 1,00. Zuletzt kostete der Dollar 1,0047 Franken.

Die Erwartungen weiterer kräftiger Leitzinsanhebungen in den USA haben den Dollar gestützt. In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene zwar etwas abgeschwächt, allerdings von sehr hohem Niveau aus. Die Erzeugerpreise stiegen im April laut Arbeitsministerium gegenüber dem Vorjahresmonat um 11,0 Prozent. Der Anstieg im März von 11,5 Prozent war noch der höchste Anstieg seit Erhebungsbeginn im Jahr 2010 gewesen. Analysten hatten im April einen stärkeren Rückgang erwartet.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Angesichts der hohen Inflation hat das Fed ihren Leitzins in der vergangenen Woche zum zweiten Mal in Folge und merklich angehoben. Sie hat zudem weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Die Inflationsrate hatte sich im April nur leicht abgeschwächt und lag weiter über acht Prozent. Höhere Zinsen machen eine Währung für Anleger attraktiver.

Das EUR/CHF-Paar hat derweil leicht angezogen auf zuletzt 1,0415. Damit hat sich der Euro zum Franken wieder etwas erholt. Die Gemeinschaftswährung war am Nachmittag zeitweise unter die Marke von 1,04 Franken gerutscht.

Gegenüber dem Dollar ist der Euro derweil nach wie vor stark unter Druck. Im Tagestief rutschte die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0354 US-Dollar, das war der niedrigste Stand seit Anfang 2017. Zuletzt wurde er zu 1,0368 Dollar gehandelt.

/bek/he/tv