US-Dollar zieht an - Trump beendet vorerst Stimulus-Gespräche

NEW YORK (awp international) - Der Eurokurs ist am Dienstag im New Yorker Handel nach Aussagen des US-Präsidenten unter Druck geraten. Donald Trump will die Gespräche mit den Demokraten über ein weiteres US-Konjunkturpaket bis nach den US-Wahlen am 3. November auf Eis legen.

Die Gemeinschaftswährung rutschte daraufhin auf ihr bisheriges Tagestief bei 1,1736 US-Dollar. Im europäischen Nachmittagsgeschäft hatte sie noch zeitweise über 1,18 Dollar notiert. Gestützt hatten robuste Wirtschaftsdaten aus Deutschland, wo die Industrie im August mehr Aufträge erhalten hatte als erwartet.

Zum Franken stieg der Dollar damit ebenfalls an. Für das Währungspaar USD/CHF ergab sich zuletzt 0,9173 nach 0,9140 am späten Nachmittag. Zum Franken bewegte sich der Euro derweil eher wenig. Am späten Abend notiert er bei 1,0775 Franken nach 1,0779.

