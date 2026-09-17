US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|Devisen im Blick
|
17.09.2026 08:12:00
US-Dollar legt nach Fed-Zinserhöhung zu – das treibt die Währung zu Euro und Franken an
Der US-Dollar hält seine Gewinne nach der entschlossenen Fed-Entscheidung vom Vorabend.
US-Dollar legt nach Fed-Entscheid zu
Zuletzt notierte das Dollar/Franken-Paar bei 0,8254. Im Vergleich zum Stand von Mittwochmorgen (0,8185) ist der Dollar damit um mehr als einen halben Rappen gestiegen. Das Euro/Dollar-Paar ist angesichts der Dollar-Stärke klar gefallen und steht aktuell bei 1,1465 (Mittwochmorgen: 1,1547). Nur wenig bewegt zeigt sich derweil das Euro/Franken-Paar mit einem Stand von 0,9464.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Die Entscheidung, den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent anzuheben, fiel im FOMC einstimmig aus. Die Projektionen deuten zudem auf eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte in diesem Jahr hin.
Trump fordert deutlich niedrigere Zinsen
US-Präsident Donald Trump wiederholte nach dem Entscheid hingegen seine Forderung, dass die Zinsen in den USA bei 1 Prozent oder weniger liegen, und bezeichnete die aktuellen Zinsen als "zu hoch".
"Dass die Leitzinsen erhöht wurden, ist positiv zu sehen, denn so demonstrieren die Währungshüter Entschlossenheit und vor allem Unabhängigkeit gegenüber der US-Administration, die stets Druck ausübt und eher Zinssenkungen als Erhöhungen wünscht", kommentiert die Helaba den Entscheid.
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside ETF
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|155.6515
|-0.6065
|-0.39
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9457
|
-0.14
|Türkische Lira
|
59.064
|
0.20
|Baht
|
40.4563
|
0.06
|Bitcoin - US Dollar
|
76333.0796
|
0.26
|Real
|
6.2534
|
0.24
|US-Dollar
|
0.8243
|
-0.19
|Zloty
|
4.6133
|
0.09
|Euro - US Dollar
|
1.1475
|
0.09
|Ripple - US Dollar
|
1.2947
|
-0.43
|Forint
|
385.5358
|
0.03
|Bitcoin - Euro
|
66543.7438
|
0.25
|Ripple
|
0.9371
|
0.57
|Rubel
|
102.2313
|
0.18
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: SMI dürfte höher starten -- DAX vorbörslich freundlich -- Asiens Börsen reagieren uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt wird mit Gewinnen erwartet. Auch der deutsche Aktienmarkt dürfte fester starten. In Fernost zeigen sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.