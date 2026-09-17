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Devisen im Blick 17.09.2026 08:12:00

US-Dollar legt nach Fed-Zinserhöhung zu – das treibt die Währung zu Euro und Franken an

US-Dollar legt nach Fed-Zinserhöhung zu – das treibt die Währung zu Euro und Franken an

Der US-Dollar hält seine Gewinne nach der entschlossenen Fed-Entscheidung vom Vorabend.

Der US-Dollar kann seine Gewinne vom Vorabend am Donnerstagmorgen halten. Nach der Zinserhöhung der US-Notenbank Fed war der Greenback am Mittwochabend merklich nach oben geschnellt - zum Franken etwa auf ein Jahreshoch. Auch gegenüber dem Euro legte er kräftig zu.

US-Dollar legt nach Fed-Entscheid zu

Zuletzt notierte das Dollar/Franken-Paar bei 0,8254. Im Vergleich zum Stand von Mittwochmorgen (0,8185) ist der Dollar damit um mehr als einen halben Rappen gestiegen. Das Euro/Dollar-Paar ist angesichts der Dollar-Stärke klar gefallen und steht aktuell bei 1,1465 (Mittwochmorgen: 1,1547). Nur wenig bewegt zeigt sich derweil das Euro/Franken-Paar mit einem Stand von 0,9464.

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Die Entscheidung, den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent anzuheben, fiel im FOMC einstimmig aus. Die Projektionen deuten zudem auf eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte in diesem Jahr hin.

Trump fordert deutlich niedrigere Zinsen

US-Präsident Donald Trump wiederholte nach dem Entscheid hingegen seine Forderung, dass die Zinsen in den USA bei 1 Prozent oder weniger liegen, und bezeichnete die aktuellen Zinsen als "zu hoch".

"Dass die Leitzinsen erhöht wurden, ist positiv zu sehen, denn so demonstrieren die Währungshüter Entschlossenheit und vor allem Unabhängigkeit gegenüber der US-Administration, die stets Druck ausübt und eher Zinssenkungen als Erhöhungen wünscht", kommentiert die Helaba den Entscheid.

Zürich (awp)

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