|Ruhiger Handel
|
31.12.2025 10:07:00
US-Dollar legt am Silvester eine Spur zu - Was den Markt bewegen könnte
Der US-Dollar notiert am Silvester etwas stärker als noch am Vorabend.
Der Euro hält sich gegenüber dem Franken über der Marke von 0,93 Fr., die er am Vortag überschritten hatte. Derzeit wird er zu 0,9305 gehandelt, nach 0,9301 am Vorabend.
Der Handel verläuft mangels Nachrichten in ruhigen Bahnen, was sich über die kommenden Feiertage zum Jahreswechsel auch kaum gross ändern dürfte. Allenfalls könnten unerwartete geopolitische Ereignisse noch für Ausschläge sorgen.
Zürich (awp)
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|156.6120
|0.2270
|0.15
Devisenkurse
