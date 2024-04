US-Dollar gibt zu Euro und Franken nach - Die Gründe

Der Euro kostet am frühen Nachmittag 1,0868 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

Auch zum Franken hat der Dollar leicht an Wert verloren. Zuletzt kostet der Greenback 0,9031 Franken nach 0,9048 am Vorabend. Der Euro ist zum Schweizer Franken ebenfalls etwas leichter und nähert sich mit 0,9814 der Marke von 98 Rappen. Am Vorabend wurde die Gemeinschaftswährung noch zu 0,9826 Franken gehandelt.

Im Tagesverlauf stehen nur wenige absehbare Impulse für den Devisenmarkt an. Entscheidende Wirtschaftsdaten werden nicht erwartet. Allerdings gab die EZB einen Einblick in die Kreditvergabe der Banken: Die Nachfrage nach Bankkrediten ging in den ersten drei Monaten des Jahres weiter zurück. Entgegen den Erwartungen der befragten Banken ist das Interesse an Unternehmenskrediten und Hausbaudarlehen laut EZB im ersten Quartal erneut gesunken. Die Nachfrage nach Verbraucherkrediten sei dagegen weitgehend stabil geblieben.

Die Märkte warten bereits gespannt auf Donnerstag, denn dann entscheiden die Währungshüter der EZB über ihren geldpolitischen Kurs. Für diesen werden jedoch zunächst keine wesentlichen Änderungen erwartet.

