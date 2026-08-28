Uniswap: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

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Uniswap war gestern vor 5 Jahren 27.37 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3.653 UNI im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 17.00 USD, da sich der Wert von Uniswap am 27.08.2026 auf 4.653 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 83.00 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 10.06.2026 erreicht und liegt bei 2.396 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 10.18 USD und wurde am 12.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net