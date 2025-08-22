|Anlage im Blick
|
22.08.2025 11:03:08
Uniswap: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Bei einem frühen Einstieg in Uniswap hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Uniswap notierte gestern vor 3 Jahren bei 7.219 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1’385.16 UNI im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’144.87 USD, da sich der Wert eines Coins am 21.08.2025 auf 10.21 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 14’144.87 USD, was einer positiven Performance von 41.45 Prozent entspricht.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 4.765 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Uniswap am 08.12.2024 bei 18.66 USD..
Redaktion finanzen.net
