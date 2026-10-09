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Langzeit-Performance 09.10.2026 11:03:08

Uniswap: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

Uniswap: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bei einem frühen Einstieg in Uniswap hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

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Gestern vor 5 Jahren wurde Uniswap bei 24.75 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in UNIinvestiert, wäre er nun im Besitz von 4.041 Uniswap. Da sich der Wert eines Coins am 08.10.2026 auf 7.348 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29.69 USD wert. Damit wäre das Investment um 70.31 Prozent gesunken.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 10.06.2026 bei 2.396 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 10.20 USD und wurde am 22.09.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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