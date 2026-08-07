Uniswap: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet

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Am 06.08.2021 notierte Uniswap bei 26.15 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in UNI investiert hätte, hätte er nun 3.824 Uniswap. Die Investition hätte nun einen Wert von 15.33 USD, da Uniswap am 06.08.2026 4.010 USD wert war. Damit hätte sich die Investition um 84.67 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.06.2026 bei 2.396 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 12.15 USD und wurde am 13.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net