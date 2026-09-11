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11.09.2026 11:03:08
Uniswap: So hätte sich eine Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt
So viel hätten Anleger mit einem frühen Uniswap-Engagement verdienen können.
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Vor 3 Jahren notierte Uniswap bei 4.222 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2’368.64 UNI im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’105.87 USD, da Uniswap am 10.09.2026 5.955 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41.06 Prozent vermehrt.
Am 10.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2.396 USD. Am 12.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 10.18 USD.
Redaktion finanzen.net
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