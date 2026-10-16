Uniswap: So hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt

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Am 15.10.2025 kostete Uniswap 6.578 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 152.02 UNI-Coins Da sich der UNI-USD-Kurs gestern auf 7.422 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’128.27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12.83 Prozent erhöht.

Am 10.06.2026 fiel UNI auf ein 52-Wochen-Tief bei 2.396 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 22.09.2026 bei 10.20 USD.

Redaktion finanzen.net