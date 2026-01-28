Trump: Keine Sorgen wegen schwachem Dollar - Gold schiesst auf neues Rekordhoch

Der US-Präsident behauptete, dass sich die Landeswährung "hervorragend" entwickelt habe. Auf die Frage eines Journalisten, ob er sich Sorgen über den Kursverlust des Dollar mache, antwortete Trump: "Nein, ich glaube, es ist grossartig." Er verwies auf die Geschäfte, die die USA machten, ohne Details zu nennen.

Nach dem Bekanntwerden von Trumps Aussagen schnellte der Euro gegenüber dem US-Dollar deutlich nach oben. Für einen Euro bekam man gut 1,20 Dollar.

Trump führte als Positivbeispiele die Entwertung des japanischen Yen und des chinesischen Renminbi an - die jeweiligen Regierungen würden alles daran setzen, um möglichst den Wert der Landeswährung nach unten zu drücken. Dies dürfte allerdings eher eine Folge der unterschiedlichen Konjunktur- und Zinspolitiken sein.

Bereits in der Vergangenheit hatte Trump sich offen für einen schwächeren Dollar gezeigt, weil er dadurch auf Chancen für mehr Wirtschaftswachstum hofft. Mit einem starken Dollar könnten keine Geschäfte gemacht werden und es kämen keine ausländischen Touristen in die USA, sagte er. Trump räumte aber ein, dass ein starker Dollar gegen die Inflation helfe.

Grundsätzlich kann ein schwacher Dollar die Nachfrage aus dem Ausland stimulieren und damit kurzfristig zu höheren Exporten führen und das Wirtschaftswachstum damit ankurbeln. Zu schwache Währungen können allerdings auch problematisch bei der Bekämpfung der Inflation sein: Denn für die Amerikaner bedeutet das unter anderem, dass sie für importierte Produkte mehr Geld auf den Tisch legen müssen und Reisen ins Ausland teurer werden.

Goldpreis schnellt auf neuen Rekord

Die Goldrally geht unterdessen nach den Trump-Aussagen mit hohem Tempo weiter. Nachdem die Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Dollar den Goldpreis am späten Dienstagabend bereits auf ein weiteres Rekordhoch getrieben hatten, zog die Notierung am Mittwoch weiter an. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) stieg im frühen Handel um bis zu rund 1,6 Prozent auf 5.265 US-Dollar. Damit steuert das Edelmetall den achten Tag mit Gewinnen in Folge an.

Alleine in den zurückliegenden eineinhalb Wochen zog der Kurs um fast 700 Dollar oder knapp 15 Prozent an. Seit Ende 2025 zog der Goldpreis bereits wieder um rund 22 Prozent zu, nachdem er im vergangenen Jahr um 65 Prozent gestiegen war. Gold bleibt damit eine der gefragtesten Anlageklassen.

Trump hatte am Dienstagabend gesagt, dass er wegen des aktuellen Dollar-Rückgangs nicht besorgt sei. Der Dollar gab daraufhin zunächst kräftig nach. Da Gold überwiegend in der US-Währung gehandelt wird, führen fallende Dollar-Notierungen meist zu Gewinnen am Goldmarkt. Die Abwertung der US-Währung macht Gold für Anleger, die in anderen Währungen wie dem Euro rechnen, lukrativer.

Auch der Silberpreis legte nach den Worten Trumps kräftig zu. Am Mittwochmorgen zog der Preis um weitere drei Prozent auf 115,50 Dollar an. Dies reichte allerdings nicht zu einem weiteren Rekord. Am Montag war der Silberpreis um bis zu 14 Prozent auf 117,71 Dollar gestiegen. Silber war in den vergangenen Wochen und Monaten noch stärker gefragt als Gold. So verteuerte sich Silber in diesem Jahr um fast 60 Prozent. 2025 war der Preis für Silber um knapp 150 Prozent gestiegen.

Preistreiber am Markt für Edelmetalle im vergangenen Jahr waren unter anderem die vielen Konflikte weltweit. Auch 2026 sorgten politische Spannungen für mehr Nachfrage. So führten Experten die Gewinne in den ersten Handelstagen des Jahres unter anderem auf die Lage im Iran und die zeitweisen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen acht europäische Staaten im Zusammenhang mit Grönland zurück.

Viele Notenbanken, wie die chinesische und indische, reagierten mit Goldkäufen schon länger auf strukturelle Risiken, politische Risiken, Sanktionsrisiken und Zollrisiken, erklärt Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management. Hinzu kommen zunehmende Sorgen in puncto ausufernder Staatsverschuldungen.

Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als "sichere Häfen" in Krisenzeiten. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für viele Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird./zb/mis

WASHINGTON (awp international)