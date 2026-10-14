Tron: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

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Langfristige Investition 14.10.2026 11:03:08

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Vor 1 Jahr wurde Tron bei 0.3229 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in TRX investiert, befänden sich nun 3’096.66 Tron in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’013.13 USD, da sich der Wert von Tron am 13.10.2026 auf 0.3272 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1.31 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief von TRX wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0.2693 USD. Am 26.05.2026 erreichte Tron sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.3754 USD.

Redaktion finanzen.net

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