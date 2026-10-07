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07.10.2026 11:03:08
Tron: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einer frühen Investition in Tron hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Tron wurde gestern vor 5 Jahren bei 0.095640 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in TRX investiert worden wären, hätte man nun 1’045.59 Tron im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 06.10.2026 auf 0.3355 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 350.79 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 250.79 Prozent angezogen.
Das 52-Wochen-Tief von TRX wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0.2693 USD. Bei 0.3754 USD erreichte Tron am 26.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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