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21.09.2026 16:26:25
Transavia France setzt ab Jahresanfang auch Airbus A321 Neo ein
Die Air-France-KLM-Tochter Transavia France bekommt Airbus A321-Neo-Maschinen. Das teilte das Unternehmen mit. Der erste Airbus A321 Neo soll im März 2027 eintreffen, bis zum Sommerflugplan sollen dann vier weitere A321 Neo folgen. Transavia France betreibt derzeit 31 Airbus A320 Neo und 68 Boeing 737-800.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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