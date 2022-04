Trading-Seminar: NFT, DeFi und Web 3.0 - aktuelle Trends am Krypto-Markt unter der Lupe

» Melden Sie sich jetzt kostenlos an und erfahren Sie, welche Anlageoptionen der Kryptomarkt bietet!

Das erste Quartal dieses Jahres startete mit einer Flaute an den Finanzmärkten. Dabei blieben auch digitale Assets wie Bitcoin nicht verschont. Die Korrektur bietet allerdings auch Chancen, denn der noch junge Krypto-Sektor verspricht weiterhin spannende Technologien und Trends.

So erlebt der Bereich Decentralised Finance (DeFi) ein Comeback, Ethereum bereitet ein grosses Update vor und Unternehmen entdecken das Potenzial von Non fungible Token (NFT). Krypto-Experte Adrian Fritz geht im Online-Seminar am 7. April darauf ein, welche Trends es in den Bereichen von DeFi, Web3.0 und NFTs zu beachten gibt. Sie erfahren ausserdem, worum es sich bei diesen Begriffen überhaupt handelt.

» Hier kostenfrei anmelden und am 7. April wertvolle Profi-Tipps zum einfachen Einstieg in den Kryptomarkt erhalten!

Die Ableitung neuer Technologien ist nur möglich aufgrund der ständigen Bemühungen von Menschen mit umfassenden Innovations- und Problemlösungsfähigkeiten. Sie können sehr vielversprechend und sicher sein. Man muss aber über umfassende Kenntnisse dieser Technologien verfügen, um eine Art digitale Kluft zwischen den Generationen zu vermeiden. Im Online-Seminar am 7. April erfahren Sie, worauf Sie als Investor achten sollten, wenn Sie sich durch diese schnelllebigen Krypto-Bereiche durch navigieren..

Melden Sie sich jetzt kostenlos an und seien Sie am 7. April live mit dabei, wenn Adrian Fritz Ihnen exklusive Einblicke in die aktuellen Trends am Krypto-Markt gibt - das sollten Sie nicht verpassen!

» Jetzt anmelden und explizite Einblicke zum Kryptomarkt erhalten!

Ihr Experte im Online-Seminar

Adrian Fritz ist Research Associate bei 21Shares und erstellt datengestützte Analysen der Kryptoasset-Industrie. Zuvor war Herr Fritz als Finanzanalyst bei der Cellnex in Zürich und bei Signature Management Consultants SL in Barcelona tätig. Nach seinem Masterstudium in International Business, welches er an der HULT International Business School in San Francisco 2015 abschloss, begann Herr Fritz seine Karriere als Stockbroker an der Wall Street - weitere Karrierestationen führten ihn ins Investmentbanking und in die Unternehmensberatung. Mit einer bereits jahrelangen Leidenschaft für die Krypto Welt entschloss er sich dem auch auf professioneller Ebene nachzugehen.