Trader prognostizieren, dass diese 12 Millionen $ Kryptowährung in weniger als 10 Tagen um das Achtfache steigen könnte

Während der Dash 2 Trade Presale heute den Meilenstein von 12 Millionen $ erreichte, wurden im Laufe des Tages schon wieder rund 300.000 $ investiert. Damit sind nur noch rund 8 % der Token im Presale verfügbar. Die Dynamik steigt aktuell, das Momentum bleibt bullisch. Wer den Dash 2 Trade Coin, basierend auf dem ERC-20-Protocol, noch günstig für 0,0533 $ in der vierten und letzten Phase des Vorverkaufs kaufen möchte, sollte somit schnell sein. Denn der Presale dauert noch weniger als vier Tage, nur noch rund eine Million $ können investiert werden, bevor der D2T Coin möglicherweise schon am 11. Januar bei den initialen Notierungen deutlich steigen wird.

Trader sehen ob der dynamischen Entwicklung bullisches Kurspotenzial und halten bereits eine Vervielfachung im Januar 2023 für möglich.

Bärenmarkt & Krypto-Winter: Das Marktumfeld ist wie gemacht für Dash 2 Trade

Zunächst waren es die steigende Inflation und die darauffolgende Straffung der Geldpolitik, die die Entwicklung risikobehafteter Assets belasteten. Die steigenden Zinsen sind Krypto-Anlegern ein Dorn im Auge. Nun kommt auch noch die Angst vor einer tiefgreifenden Rezession, die weiteres Abwärtspotenzial indizieren könnte.

Dazu liest sich eine Liste der Krypto-Zusammenbrüche in 2022 wie ein Horrorfilm. Das Terra-Netzwerk mit einem Wert von rund 50 Milliarden $ brach zusammen. Three Arrows Capital ging daraufhin pleite, immerhin ein Krypto-Hedgefonds mit rund 10 Milliarden $ Bewertung. Mit der Krypto-Börse FTX, Voyager oder dem Celsius-Protokoll setzt sich die illustre Aufzählung fort, die Krypto-Anlegern spürbar Verluste im laufenden Jahr bescherte.

Der Kryptomarkt ist von einer starken Unsicherheit geprägt, die Kapitalflucht war in den vergangenen Monaten massiv. Doch gerade das bearische Sentiment kommt Dash 2 Trade zugute. Denn bei einer steigenden Unsicherheit wächst das Bedürfnis nach professionellen Krypto-Analysen und kuratierten Handelssignalen, die Privathändler für eine höhere Profitabilität wünschen.

Breit aufgestellte Plattform für Krypto-Analysen und ICOs

Dank Finanzierung durch Private-Equity konnten die Entwickler, Trader und Analysten bereits seit einigen Monaten die Produktentwicklung vorantreiben. Nun wird in wenigen Tagen, am 05. Januar, das Presale-Feature der Plattform bereits veröffentlicht. Mit einem durchdachten Konzept integriert man das lukrative Marktsegment der ICOs in Dash 2 Trade. Doch darüber hinaus punktet insbesondere das breit aufgestellte Angebot, das Krypto-Analysen fundiert und umfassend ermöglicht. Ein Überblick über die zukünftigen Funktionen, die sukzessive hinzugefügt werden sollen:

Copy-Trading

Soziale Analysen

Trading-Bots

Krypto-Signale

Strategie-Entwickler

Backtesting

Risiko-Profiling

Technische Indikatoren

Charting-Tools

Trading-Wettbewerbe

Presale-Bewertungen

ICO-Scoring

Dash 2 Trade: Günstiger und besser als die Konkurrenz

In einem Vergleich mit der Konkurrenz kann die neue Plattform für Krypto-Analysen auf den ersten Blick überzeugen. Denn Glassnode oder Bloomberg sind schlichtweg zu teuer für die herkömmlichen Privatanleger. Demgegenüber vernachlässigen konkurrierende Angebote wie Cryptohopper oder Maxxer wichtige Segmente des digitalen Währungsmarkts. Das Angebot von Dash 2 Trade ist nachweislich der folgenden Übersicht deutlich weitreichender. Dies könnte eine massive Nachfrage generieren, da sich die innovative Plattform für Anleger mit unterschiedlicher Strategie eignet.

Letzte Chance für Früh-Investoren: 92 % der D2T Coins bereits vergriffen, ICO am 11. Januar

Mit dem Start in das neue Jahr erreicht auch die Dynamik im Dash 2 Trade Vorverkauf ein neues Level. Denn trotz Bärenmarkt konnten die Verantwortlichen mittlerweile über 12 Millionen $ einsammeln. Nun nähert sich auch schon der nächste Meilenstein von 12,5 Millionen $ und dürfte morgen erreicht werden. Rund 8 % der Token stehen noch zur Verfügung – weniger als vier Tage haben interessierte Früh-Investoren Zeit.

Wer noch im Krypto-Vorverkauf D2T Coins für 0,0533 $ akkumulieren möchte, sollte schnell sein. Dafür verbindet man einfach das eigene Wallet mit der Plattform und swappt ETH bzw. USDT gegen D2T. In wenigen Tagen kann man dann im Token-Claim die D2T Coins beanspruchen. Am 11. Januar würde eine positive Wertentwicklung nach ICO den Investoren zugutekommen.

